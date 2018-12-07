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Beşiktaş'ın rakibine kahreden haber!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Malmö'de Kulüp Başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti.

07 Aralık 2018 Cuma 18:12
Beşiktaş'ın rakibine kahreden haber!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İsveç temsilcisi Malmö'nün başkanı Hakan Jeppsson hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşında ani bir şekilde vefat eden Jeppsson'ın ailesine, sevenlerine ve taraftarlara başsağlığı dilendi.

13 Aralık'ta Beşiktaş'ın rakibi olacak

İsveçli futbol adamı için yarın kulüp binasında anma töreni düzenleyecek. Malmö, 2010'dan bu yana başkanlık görevini yürüten Hakan Jeppsson döneminde 5 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu 6. hafta karşılaşmasında 13 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Malmö'yü ağırlayacak.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:12
  1. Beşiktaş
  2. Malmö

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