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Beşiktaş'ın Mandzukic ısrarı sürüyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın Mario Mandzukic'ten vazgeçmediği öğrenildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 19:41
Beşiktaş'ın Mandzukic ısrarı sürüyor

Beşiktaş'ta gündem 10 numara ve forvet transferi. Siyah-Beyazlılar, bir yandan yüksek ücretinden dolayı Alvaro Negredo ile yolları ayırmaya çalışırken diğer yandan da yerine gelecek isim yoğun bir mesai harcıyor.

Beşiktaş, Mandzukic için çok gizli bir operasyon yürütürken Alvaro Negredo'nun gitmesi halinde maaş bütçesinde oluşacak boşluk çok iyi bir kaynak olacak.

MANDZUKİC'İN KİRALIK OLARAK ALINMASI PLANLANIYOR

Hırvat golcünün Juventus'taki durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlılar, kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu katan İtalyan ekibindeki gelişmelere göre kiralama teklifini resmen yapmayı planlıyor. Alvaro Negredo'yla yolların ayrılması halinde maaş bütçesinde 4.3 milyon Euro'luk bir kaynak yaratacak olan Beşiktaş, bu parayı Juve'de 3.5 milyon Euro civarında bir ücret alan kazanan Mandzukic'e vermeyi önerecek.

 

DERİN VE SESSİZ BİR OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR

Domagoj Vida ve hem Beşiktaş hem de Hırvatistan Milli Takımı'nın da kaleci antrenörlüğünü yapan Marjan Mrmic'in bu transferde ikna kozuna da güvenen yönetim, Mandzukic için sessiz ve derinden bir operasyon yürütüp bu transferi sürpriz bir şekilde açıklamak istiyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 19:41
  1. Beşiktaş
  2. İtalya
  3. Hırvatistan
  4. Juventus
  5. Fikret Orman
  6. Alvaro Negredo
  7. Mandzukic

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