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Spor Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'dan Hulk açıklaması
Spor

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'dan Hulk açıklaması

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, yaptığı açıklamada "Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 13:33:00 -
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar'dan Hulk açıklaması

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, transferi gündemde olan Brezilyalı hücum oyuncusu Hulk'un takıma katılmasının kendisi için sorun olmayacağını söyledi. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aboubakar, Hulk transferi için "Hocayla alakalı. Kulüp bir oyuncu almaya karar verir, hoca da o oyuncuyu takıma entegre ederse herkesin buna uyması lazım. Hulk gelirse benim açımdan bir sorun yok." diye konuştu.   

" İyi çalıştık ve buralara geldik"

Ligin ilk yarısını lider bitiren Beşiktaş'ın bu pozisyonda kalması için her şeyin kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Aboubakar, "İnsanın hayatta hedefleri olması lazım. Bizim de takım olarak hedefimiz var. Lige iyi başlamadık ama yeni transferlerin dahil olup katkı sağlaması ve hocamızın katkısıyla iyi çalıştık ve buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Ya devam edeceğiz ya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. 

Sakatlığının sezon öncesinde insanları endişelendirdiğini ifade eden siyah-beyazlı futbolcu, "Tartışma konusu olan sakatlığımdı. Sakatlıktan sonra uzun süre oynamadım. Bu yüzden kuşku duyanlar haklıydı. Ben bunların hepsinin boşa çıkacağını çalışarak gösterdim. Haftada iki maça çıkıyorum ve performansım iyi. İyi bir seviyeye geldim ve bu seviyede devam etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

"Takımda herkes çok iyi anlaşıyor"

Takım içinde olumlu bir havanın olduğunu vurgulayan Aboubakar, annesinin vefatı sonrası arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bütün takım arkadaşlarıma, hocama, başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Hayatta böyle zor anlar var. Bu zor zamanlardaki sevgi bu anlardan çıkmak için daha kolay oldu. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Takım içi ambiyansımız çok iyi. Bu milliyetlerle alakalı değil. Rosier'i daha önce tanımıyordum ama iyi bir enerji yakaladım. Takımda herkes çok iyi anlaşıyor. Antrenmanda bir şey yapamadığımız zaman konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Olayları bu şekilde çok daha rahat ve hızlı şekilde atlatıyoruz." 

Attığı gollerden çok Beşiktaş'a katkı sağlamaya odaklandığını söyleyen Aboubakar, "Gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ın kazanmasına katkı yapmak var aklımda. Beşiktaş kazandığı sürece attığım gollerin ya da maçın önemi yok." dedi.  

Teknik direktör Sergen Yalçın'dan da bahseden golcü futbolcu, "Her hocanın bir özelliği var. Sergen hoca takıma çok yardımcı oluyor. Kazanmamız için pozitif enerji veriyor. Sonuçlar da bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. 

Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımda uzun dönem kalmak isteyip istemediği sorusuna "Ben burada oyuncu olarak karşınızdayım. Geri kalan konularla menajerim ilgileniyor." şeklinde cevap verdi. 

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