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Spor Beşiktaş'ın genç yeteneği yuvadan uçuyor mu?
Spor

Beşiktaş'ın genç yeteneği yuvadan uçuyor mu?

Beşiktaş'ın stoperi Serdar Saatçı, Serie A takımından teklif aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 13:48:00 -
Beşiktaş'ın genç yeteneği yuvadan uçuyor mu?

Beşiktaş'ın stoperi Serdar Saatçı, Serie A takımından teklif aldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan genç savunmacının Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Saatçı bu sezon bulduğu şansları iyi bir şekilde değerlendirerek ilk 11'de kendisine yer bulmaya başlamıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki stoperin Antalyaspor maçında kadroya alınmaması ise akıllara görüşmelerin olumsuz geçtiğini getirdi.

Bu sezon iyi bir çıkış yakalayan 18 yaşındaki savunmacıya İtalya'dan teklif olduğu öğrenilirken Serdar'ın da aklının Avrupa'da olduğu belirtildi.

 

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