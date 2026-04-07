İsrail Konsolosluğu'ndaki saldırganın etkisiz hale getirildiği an! Polis eğilip arabanın altından sıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Beşiktaş’taki İsrail konsolosluğunun önünde çıkan çatışma ile ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Üç saldırganlardan biriyle olan silahlı çatışmada, polisin aracın altından yaptığı hamle kameralara işte böyle yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde silahlı saldırı girişimi yaşandı. Olay, 7 Nisan 2026 Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. Üç saldırgan, konsolosluğun yer aldığı Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada polis karşılık verdi ve üç saldırgan etkisiz hale getirildi.

Çatışmada iki polis memuru da hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili paylaşılan bir videoda, polis memurunun yere yatarak bir aracın altından, çok yakın mesafeden saldırganın bacağına ateş ettiği görülüyor. Bu atışın, saldırganı etkisiz hale getirmede kritik rol oynadığı belirtiliyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, polisin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesini övdü; adrenalin altında bile hassas bir atış yaptığı yorumları yapıldı. Bazıları ise polisin yeleksiz müdahale ettiğini ve otobüsten inerek anında aksiyon aldığını aktardı.

cuma aktaş

Keşke yahudi askerine sıksaydınız. Bunlar ne kadar terörist olursa olsun sıradan bir siyonistin yğzde biri kadar terörist olamaz sonuçta.

BU SAPIK SİYONİST FAHİŞESİ DEAŞ-EŞŞEBAP-BOKO HARAM-SİYONİST TALİBAN-EL KAİDE VS TAMAMINI FİLİSTİN SAVUNMASINDA VEYA İSRAİL-ABD-ALMANYA VD SAPIK SİYONİST SOYKIRIM DESTEKÇİ HEDEFLERİNE SALDIRIKEN GÖREN DUYAN BİLEN VAR MI????

KULLANIŞLI UYUŞTURUCU MÜPTELASI SAPIK SİYONİST/EVANJELİK İSRAİL_MOSSAD FAHİŞELER "SADECE MÜSLÜMAN KANI AKITIR VAADEDİLMİŞ SAPIK ŞERİATÇI-IRKÇI SOYKIRIMCI YAHUDİLER İÇİN!!!!!!!" ülkemşizde provokasyon yaparak İSRAİLİN-EVANJELİK ABD/BATILI KAHPELERİN KİRALIK KATİLLİĞİNİ YAPAN SALAKLARIN MÜSLÜMAN KANI ALKITMASINA İZİN VERMEYEN KAHRAMAN POLİSİMİZ-ASKERİMİZ-İSTİHBARATIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM....
