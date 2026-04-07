İsrail Konsolosluğu’ndaki saldırganın etkisiz hale getirildiği an! Polis eğilip arabanın altından sıktı

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde silahlı saldırı girişimi yaşandı. Olay, 7 Nisan 2026 Salı günü öğle saatlerinde meydana geldi. Üç saldırgan, konsolosluğun yer aldığı Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada polis karşılık verdi ve üç saldırgan etkisiz hale getirildi.

Çatışmada iki polis memuru da hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili paylaşılan bir videoda, polis memurunun yere yatarak bir aracın altından, çok yakın mesafeden saldırganın bacağına ateş ettiği görülüyor. Bu atışın, saldırganı etkisiz hale getirmede kritik rol oynadığı belirtiliyor.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, polisin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesini övdü; adrenalin altında bile hassas bir atış yaptığı yorumları yapıldı. Bazıları ise polisin yeleksiz müdahale ettiğini ve otobüsten inerek anında aksiyon aldığını aktardı.