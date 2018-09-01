Beşiktaş'ın eski yıldızı, 40 yaşında futbola geri döndü!
Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Ahmet Dursun, 40 yaşındaTokatspor'la sözleşme imzalayarak yeşil sahalara geri dönüş yaptı.01 Eylül 2018 Cumartesi 12:00
Tokatspor'da sportif direktörlük görevini üstlenen Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ahmet Dursun, flaş bir karar aldı.
HEM FUTBOLCU HEM SPORTİF DİREKTÖR
Transfer sezonunun son saatlerinde kulübü Tokatspor'la profesyonel sözleşmeye imza atan 40 yaşındaki golcü futbolcu, yıllar sonra futbola geri dönmüş oldu.
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