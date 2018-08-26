Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman: Tolga bizi transfere zorladı

Transfer çalışmalarıyla ilgili taraftarlara mesaj gönderen Fikret Orman "İnsanların transfer beklentisi ve euro'daki artış ile sezon başı daha da zor oluyor. Geçen sezon dördüncü olduk ve beklentiler yüksek. Futbol sahada oynanır, sahada topumuzu oynuyoruz. 2'de 2 yaptık ve Antalyaspor'u ağırlayacağız. Güzel bir maç olacaktır. Sonra Partizan gelecek. Transfer işleri de haftaya bitecek, sonra lige tam anlamıyla konsantre oluruz. Söylemek istediklerimi kimse anlamıyor. Geçen sene sezoana başlarken euro 3,9 civarlarındaydı. Şimdi 7'yi gördük, inşallah aşağıya düşer. Gelirlerimiz TL ve bizim giderlerimiz euro olduğu için giderlerde artış var. Ezeli rakiplerimiz de bu şekilde gitmek zorunda. UEFA ile anlaşmamız bitti ama bu rotadan çıkmayacağız. Bu gerçekleri görmek istemeyenler olabilir, ama konuşulan paralar çok büyük. 'Onu alalım, bunu alalım diyorlar' ve bunu söyleyenler öğrenciler. Ailelerinden harçlıkla geçiniyorlar. Mantıklı şekillerde ilerlemek istiyoruz." dedi.

"TOLGA'NIN GELGİTLERİ TRANSFERE ZORLADI"

Tolga Zengin ile ilgili açıklamalar yapan Fikret Orman, "Tolga Zengin kabiliyetli ve üstün fiziksel özellikleri var. Ancak çok duygusal ve bir hata yapınca oraya takılıyor, kendiyle kavag ediyor. Müthiş bir kaleci ve ilk şampiyonlukta kalede Tolga vardı. Ona güveniyorum ama Tolga bu gelgitlerle bizi transfere zorladı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İKİ İSMİ İYİ PARAYA SATTI"

Suudi Arabistan'a birçok satış olmasıyla ilgili görüşü sorulan Fikret Orman, "Arapların Türk futboluna değil, her yere ilgisi var. Nereye gitseniz Arap var. Allah da yokluklarını göstermesin. Satış iyi bir şey, kötü değil. Bizim satışlarımız Avrupa'ya. Beşiktaş vitrin kulübü. Oyuncular bizden Avrupa'ya gidiyor, diğer tarafa gidiş zor. Türkiye'de böyle ayrılıkların olmasını takdirle karşılıyorum. Fenerbahçeliler belki 'Neden sattık?' diyordur ama iyi iş yaptılar. Giuliano ve Josef de Souza'yı iyi rakamlara sattılar, onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

FİKRET ORMAN'IN ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

Şenol Güneş ile aralarında problem olduğu iddialarını bir kez daha yalanlayan Fikret Orman, "Şenol Hoca ile aramız her zaman iyidir. Spor zor bir iş ve yönetmesi de zor. Arada fikir ayrılıklarımzı oluyor, bu nadir oluyor ama yanlış anlaşılmalar oluyor. Bu herkesin arasında olur. Dördüncü zenemiz ve devam ediyoruz. Bayramlaştık, görüştük. Şenol Hoca geldiğinden bu yana aramızda sorun olduğu söyleniyor ama sanırım en uzun çalıştığı başkan benim. Umarım sezon sonunda iyi bir yerde bitiririz ve devam ederiz. İnşallah devam ederiz, bu bir temenni. Futbolda büyük laf etmemek lazım, strateji değişir, bir şey olur, Allah göstermesin tabii ama biz istikrarlı şekilde devam ediyoruz." dedi.

"ALİ DÜRÜST'ÜN ORADA OLMASI DOĞRU DEĞİL"

TFF'de yöneticilik yapan Ali Dürüst'ün Emre Akbaba transferi için yapılan görüşme sırasında yer aldığı söylentileriyle ilgili konuşan Fikret Orman, "TFF'de dört büyüklerde çalışmış arkadaşlar var. Ali Dürüst'ün transfer görüşmesinde olması ilk defa olan bir şey değil. Ali Dürüst'ün orada olması doğru değil ama Haluk Ulusoy döneminde de çok transfer TFF'de biterdi. Konuşmalar içerisinde bunlar olurdu. Ali Bey de orada olduğuna üzülmüştür ama buna kişisel bakmayalım." açıklamasını yaptı.