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Spor Beşiktaş'ın 2. Lens'i hayırlı olsun! Hadi bakalım...
Spor

Beşiktaş'ın 2. Lens'i hayırlı olsun! Hadi bakalım...

Beşiktaş, Tyler Boyd'un menajeriyle görüşme yaptı ve ayrılık kararını bildirdi. ABD'li futbolcu ise sezon sonu sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istediğini açıkladı. Bu durum yattığı yerden para kazanan ve Beşiktaş'ın çöp transferi olarak kayda geçen Jeremain Lens'i hatırlattı. Lens, 34 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 4 sezon için garanti ücret anlaşması yapmıştı. Buna göre Hollandalı, Sezonu için 2.250.000 Euro 2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Euro 2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Euro 2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Euro'ya imza atmış ve uzun süre kadro dışı kalmıştı

Yeniakit Publisher
2022-08-28 15:25:00 -
Beşiktaş'ın 2. Lens'i hayırlı olsun! Hadi bakalım...

Beşiktaş, Tyler Boyd'un menajeriyle görüşme yaptı ve ayrılık kararını bildirdi. ABD'li futbolcu ise sezon sonu sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istediğini açıkladı. Bu durum yattığı yerden para kazanan ve Beşiktaş'ın çöp transferi olarak kayda geçen Jeremain Lens'i hatırlattı. Lens, 34 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 4 sezon için garanti ücret anlaşması yapmıştı. Buna göre Hollandalı, Sezonu için 2.250.000 Euro 2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Euro 2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Euro 2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Euro'ya imza atmış ve uzun süre kadro dışı kalmıştı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, transfer gerçekleştirmenin dışında bazı futbolcuları da göndermenin yollarını arıyor. Siyah-beyazlılar, Tyler Boyd'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Boyd'a Süper Lig'den Sivasspor'un teklifi olsa da futbolcu teklife kapıyı kapatmış durumda.

Son oynanan Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği ancak siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncu cephesine resti çektiği öğrenildi.

Lisans çıkartılmasa da gitmeyecek

Siyah-beyazlı yöneticiler Boyd'un menajerine gelen teklifleri değerlendirmesi uyarısını yaptı. Teknik direktör Valerien Ismael'in de futbolcuyu kadroda düşünmediği ve futbolcunun da bundan haberi olduğu belirtildi.

Öte yandan ABD'li futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalmayı kafasına koyduğu da gelen haberler arasında.

 

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