Beşiktaş'ı Quaresma fırtınası uçuruyor!

Beşiktaş'ın Portekizli süperstarıRicardo Quaresma, Partizan karşısında yaptığı asistle bu sezon 6. maçında 5. asistini yapmayı başardı.

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, durdurulamıyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6. maçına çıkan Portekizli oyuncu, yine boş geçmedi ve Pepe'nin attığı golün asistini yaptı.

BB Erzurumspor ile oynanan mücadelede 2 asist yapıp 1 de gol atan yıldız oyuncu, Partizan karşılaşmasında da Tolgay'ın golünün hazırlayıcısı olmuştu.

Antalyaspor karşısında Pepe'ye asist yapan Quaresma, Partizan ile oynanan rövanş karşılaşmasında Pepe'ye attırdığı golle, bu sezon 5. asistine ulaşmış oldu.