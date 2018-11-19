Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Ankaragücü'nden görülmemiş bilet fiyatı!
Kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Ankaragücü, bilet fiyatlarını 1 lira olarak belirledi.19 Kasım 2018 Pazartesi 19:21
Ankaragücü, Süper Ligin 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecekleri karşılaşma için dikkat çeken bir uygulamaya gitti. Başkent ekibi, Beşiktaş deplasmanı tribünü için bilet fiyatlarını 1 Türk Lirası olarak belirledi.
1 TL olmasının nedeni son maç
Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 2012 Kasım ayında oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında, bazı Beşiktaşlı taraftarlar ekonomik olarak zor günler geçiren Ankaragücü'nde oyunculara 1 TL'lik bozuk paralar atmıştı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları ile Ankaragücü taraftarları arasında gerginlik yaşanmıştı. Ankaragücü o karşılaşmaya, genç oyuncuları ile çıkmak zorunda kalmıştı.
Galatasaray maçı 30 TL
Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan maçta Ankaragücü yönetimi, Galatasaray taraftarı için en düşük bilet fiyatını 30 TL olarak belirlemişti. (Sporx)
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