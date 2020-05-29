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Spor

Beşiktaş'a yeni kaleci adayı: Harun Tekin

Loris Karius'un boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:48:00 -
Beşiktaş'a yeni kaleci adayı: Harun Tekin

Yeniakit.com.tr - Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Beşiktaş kaleci arayışlarını hızlandırdı.

Harun Tekin ismi ön plana çıktı

Siyah beyazlı ekibin Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yedeği durumunda olan Harun Tekin için kolları sıvadı. Beşiktaş kurmaylarının Bursaspor forması giyerkende transfer listesinde olan ancak transferi gerçekleşmeyen Harun Tekin için tekrardan harekete geçtiği iddia eidldi.

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