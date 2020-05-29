Beşiktaş'a yeni kaleci adayı: Harun Tekin
Loris Karius'un boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kesmeden devam ediyor.
Yeniakit.com.tr - Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Beşiktaş kaleci arayışlarını hızlandırdı.
Harun Tekin ismi ön plana çıktı
Siyah beyazlı ekibin Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yedeği durumunda olan Harun Tekin için kolları sıvadı. Beşiktaş kurmaylarının Bursaspor forması giyerkende transfer listesinde olan ancak transferi gerçekleşmeyen Harun Tekin için tekrardan harekete geçtiği iddia eidldi.