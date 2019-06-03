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Beşiktaş’a sürpriz 3 isim!

Abdullah Avcı’nın gelmesiyle yeni sezon hedeflerini büyüten Beşiktaş, 3 yıldız ismi gündemine aldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:35
Beşiktaş’a sürpriz 3 isim!

Teknik direktör Abdullah Avcı'yla birlikte hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfere hız verdi ve 3 yıldız ismi listeye aldı.

Beşiktaş, sol kanadını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren yönetimin listesinde üç yıldız isim bulunuyor; Schürrle, ve Ndongala...

Premier Lig'de küme düşen Fulham'da forma giyen Schürrle geçen sezon İngiliz ekibinde 400 bin euro kiralama bedeliyle oynamıştı ve 25 maçta 6 gollük katkı vermişti.

Schalke'de bekleneni veremeyen Konoplyanka'yı da listesinde tutan siyah - beyazlılar, iki oyuncu için kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi. Sezon başında ilk 11'e girmekte zorlanan, ardından gelen sakatlıklarla uğraşan Ukraynalı oyuncunun ayrılmak istediği biliniyor. Bu sezon 21 maçta forma giyebilen Konoplyanka'nın 1 gol, 2 asisti bulunuyor.

Schürrle ve Konoplyanka'dan olumsuz sonuç çıkarsa rota Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala'ya dönecek. Kongo asıllı oyuncunun bonservisi için yönetimin 2.5 milyon Euroluk bir teklifte bulunabileceği öğrenildi. Belçika ekibinin formasını tam 43 karşılaşmada terleten Ndongala, 6 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:35
  1. Teknik direktör Abdullah Avcı
  2. Beşiktaş
  3. Premier Lig
  4. Fulham
  5. Schürrle
  6. Konoplyanka
  7. konoplyanka beşiktaş

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