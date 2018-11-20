Beşiktaş'a sakatlık şoku!
Hollanda ile Almanya, UEFA Uluslar A Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelirken Beşiktaşlı Ryan Babel 45. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi20 Kasım 2018 Salı 01:22
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son karşılaşmasında Almanya ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Veltins Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Almanya, Timo Werner ve Leroy Sane'nin attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
Hollanda'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Ryan Babel, mücadelenin 45. dakikasında bir sakatlık yaşadı. Sağ arka adelesinde ağrı hisseden Babel, oyuna devam edemedi ve 45. dakikada yerini Javairo Dilrosun'a bıraktı.
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