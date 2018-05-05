Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir

Olaylı derbi sonrası alınan kararın ardından Ziraat Türkiye Kupasındaki Fenerbahçe mücadelesine çıkmayan Beşiktaş'ı "Küme düşme cezasını" bekliyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:25
Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmadığı için PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada sevkin, "Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca" yapıldığı belirtildi. Ancak, 46. madde kafalarda soru işareti bıraktı. Çünkü 46. maddenin b fıkrasında "küme düşme" cezası yer alıyor. İlgili madde şöyle;

"AKSİNE DÜZENLEME YOKSA BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLÜR"

"(1) Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

(2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır."

(Güneş)

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:25
  1. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Türkiye Cumhuriyeti
  5. Sarı Lacivertliler
  6. Türkiye Kupası
  7. Ziraat Kupası
  8. Fener Bahçe
  9. Fenerbahçe
  10. Besiktaş
  11. Beşiktaş
  12. Türkiye
  13. F.Bahçe
  14. Futbol
  15. F.B.
  16. PFDK
  17. TFF
  18. Fb
  19. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    1. HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan..
    2. Lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz, ilik..
    3. Artık o da yerli! Türkiye'nin her..
    4. Futbolcuları idmana çıkmayan..
    5. Laurent Koscielny depremi! Dünya..
    6. Fikret Orman'dan flaş açıklama!..
    7. Hawaii, 6,9 büyüklüğünde depremle..
    8. Dünya Kupası öncesi Fransa'da deprem!
    9. Caniden kan donduracak açıklama!..
    10. 'Senin için burada 15 Temmuz'daki gibi..
    11. Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması..
    12. Valbuena'nın Fenerbahçe'den ayrılması..
    13. Bakan Canikli duyurdu! İşte TSK'nın..
    14. Adana'da şok! Bakkal eczaneye bilardo..
    15. Büyükçekmece'de lüks villaya baskın!..
    16. Türkiye Almanya'da 3 tane hastane alacak
    17. Fatih Terim'e özel telefon! 'G.Saray'a..
    18. Güneş'ten Kayserispor maçı öncesi uyarı!
    19. Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
    20. Türkiye Almanya'da 3 tane hastane..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...