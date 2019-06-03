0553 313 94 23

Beşiktaş’a 1.91’lik forvet geliyor!

Beşiktaş, PSG’nin Kamerunlu oyuncusu Eric Maxim Choupo Moting’i gündemine aldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:36
Beşiktaş’a 1.91’lik forvet geliyor!

Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu oyuncu için PSG’nin kapısını çaldı. Yönetimin güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Moting için 3 milyon euroluk bir kaynak ayırdığı belirtiliyor.

Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in ardından ligi üçüncü sırada kapatan Beşiktaş, Şenol Güneş’in A Milli Takım’a gitmesi sonrası Abdullah Avcı’yı teknik direktörlüğe getirirken, zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına da başladı. Siyah-Beyazlılar’ın forvet hattı için 30 yaşındaki Eric Maxim Choupo Moting’i gündeme aldığı aldığı ortaya çıktı.

Avcı, tecrübeli forvet istedi

Yönetim, Kartal’ın yaş ortalamasını düşürmek isteyen Abdullah Avcı’nın forvette tecrübeli oyuncu istemesi nedeniyle 30 yaşındaki Alman asıllı Kamerunlu Choupo Moting için PSG’den randevu aldı. Fransız ekibinde gözden düşen 1.91’lik forvetin güncel piyasa değerinin 5-5.5 milyon euroya indiği, Beşiktaş’ın da oyuncu için 3 milyon euro kaynak ayırdığı öğrenildi.

Bayram sonrası görüşülecek

Siyah-Beyazlılar’in, Moting için Ramazan Bayramı sonrası Fransız kulübüyle masaya oturması bekleniyor. PSG ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ganalı golcü, geçen sezon tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkarken, sadece 3 gol atabildi. Kamerun Milli Takımı’nda 49 maçta 14 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga’da çıktığı 204 resmi maçta ise 45 gol kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:36
  1. Kamerunlu
  2. PSG
  3. Beşiktaş
  4. Medipol Başakşehir
  5. Galatasaray
  6. Abdullah Avcı
  7. Kamerun
  8. Şenol Güneş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    1. Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    2. Destici'den bayram mesajı
    3. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    4. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    5. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    6. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    7. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    8. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    9. Deniz 7 dakika görev aldı
    10. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    11. AKEDAŞ bayrama hazır
    12. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    13. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    14. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    15. Diyanet ile MEB'den "hafızlık" protokolü
    16. Veteriner hekimlerinden..
    17. İstemeyerek başladı, şimdi dünya..
    18. Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
    19. Almanya'da imalat PMI mayısta geriledi
    20. Karaman İspanya’da tatilde
    21. Seçer: "Bütün Mersinlilerin belediye..
    22. Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan..
    23. Çankırı'da yangın
    24. 200 aileye gıda yardımı
    25. Sarıkaya Mahallesinde Birlik ve..
    26. Jandarma, 350 metre misina ağı ile 300..
    27. Subaru karbondioksit salınım miktarını..
    28. Servis dışı tramvay hat dışına çıktı
    29. Bayram kahvaltısına yakışır 5 tarif
    30. Avrupa'da bükülmeyen bileğini dünya..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular