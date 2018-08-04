0553 313 94 23

Beşiktaş yıldız oyuncuyla imzaladı

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren ve uzun süredir anlaşma sağlanamayan Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 22:18
Beşiktaş yıldız oyuncuyla imzaladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba'da mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelerin devam ettiği Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 22:18
  1. Beşiktaş
  2. Atiba Hutchinson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk güreşçilerden tarihi başarı!
    1. Türk güreşçilerden tarihi başarı!
    2. Harran Üniversitesi'nden Suriyelilere..
    3. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    4. Çöpten topladıklarıyla Guinnes..
    5. Gaziantepspor maçında Donald Trump'a..
    6. Beşiktaş yıldız oyuncuyla imzaladı
    7. ABD ve Rusya Suriye konusunda anlaştı
    8. ABD ile kriz "kardeş şehir"..
    9. Kırmızı bültenle aranan Bulgar mafya..
    10. Süper lig ekibinden Özil'e destek
    11. ABD'ye büyük şok! Bir ülke daha rest..
    12. Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'dan..
    13. Diktatör arayanlar CHP'ye baksın
    14. İnek çaldığı için dövülerek öldürüldü
    15. Bursa'da ilginç olay! 4 gün önce..
    16. Vatan Partisi'nden Esed rejimine..
    17. Uygulanan yaptırımlar ne anlama geliyor?
    18. Şırnak'ta PKK'ya ait patlayıcı ve..
    19. CHP'li Nuri Cömert: Muharrem İnce'yi..
    20. Irak'ta 3 polis hayatını kaybetti
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!