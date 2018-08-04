Beşiktaş yıldız oyuncuyla imzaladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba'da mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelerin devam ettiği Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.