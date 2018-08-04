Beşiktaş yıldız oyuncuyla imzaladı
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren ve uzun süredir anlaşma sağlanamayan Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalandı.04 Ağustos 2018 Cumartesi 22:18
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba'da mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelerin devam ettiği Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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