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Beşiktaş yeni transferini duyurdu

- Siyah-beyazlılar, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun Fransa'nın Guingamp takımından 1 yıllığına kiralandığını açıkladı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:11
Beşiktaş yeni transferini duyurdu


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Guingamp'ın Portekizli sol beki Pedro Miguel Braga Rebocho'nun 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rebocho, bu sezon 3 haftası geride kalan Ligue 2'de 1 maça çıktı. Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısından yetişen Pedro Rebocho, 2017-2018 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:11
  1. Beşiktaş
  2. Fransa
  3. Futbol
  4. opsiyon
  5. Pedro Miguel Braga Rebocho
  6. SÜPERLİG
  7. transfer

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