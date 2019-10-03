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Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz kanalda mı? Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maça saatler kala futbolseverler "Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz kanalda mı?

03 Ekim 2019 Perşembe 00:24
Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz kanalda mı? Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maça saatler kala futbolseverler "Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz kanalda mı?

Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş bu akşam İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak. K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında üç puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Bu akşam Beşiktaş, Vodafone Park'ta İngiliz ekibini konuk edecek. Saat 19.55'te başlayacak maçta Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Harald Lechner düdük çalacak. Zorlu karşılaşma beIN Sport1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz kanalda mı?

Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport, UEFA Avrupa Ligi maçlarından bazılarını yayınlayacağını açıkladı. CBC Sport’tan naklen yayınlanacak 3 Avrupa Ligi maçından biri Beşiktaş’a ait. Bu sayede futbolseverler Beşiktaş Wolverhampton maçını CBC Sport ekranlarından şifresiz izleyebilir.

CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz. 

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

 Uydu: AzerSpace 46° 

Frekans: 11135 H 27500 

CBC Sport tek çanakla izlenir mi?

1.adım 

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım 

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir. 

3.adım 

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz. 

4.adım 

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.  

 

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 00:24
  1. Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz kanalda mı?
  2. Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz nasıl izlenir?
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Avrupa Ligi

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