Beşiktaş Wolverhampton maçı kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş evinde Wolverhampton'u konuk etti. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş evinde Wolverhampton'u konuk etti. İşte, Beşiktaş Wolverhampton maçı kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam K Grubu'nda Beşiktaş ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. İşte, Beşiktaş Wolverhampton maçının tüm detayları… Gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava’ya 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton karşısına galibiyet parolasıyla çıktı. MAÇ SONUCU: 0-1 MAÇTAN DAKİKALAR 18. dakikada Caner Erkin, sol kanattan pasını Güven Yalçın'a verdi. Orta sahada topla buluşan ve ceza sahasına hareketlenen Güven'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 29. dakikada Rebocho, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Umut Nayir'in penaltı noktası civarında dokunduğu topa Ljajic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Lens, sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiden ortasını yaptı. Caner Erkin'in sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı. 42. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken top direkten döndü. Ardından Dorukhan Toköz'ün ceza alanında yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıda temsilcimiz girdiği pozisyonlardan faydalanamadı. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Boly konuk ekibi öne geçiren golü ağlarla buluşturdu: 0-1 Beşiktaş: L. Karius, Douglas Pereira, Necip Uysal, Pedro Rebocho, D. Vida, Mohamed Elneny, A. Ljajić, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Caner, J. Lens Wolverhampton: Rui Patrício, W. Boly, C. Coady, R. Saïss, M. Doherty, Rúben Neves, Jonny Castro, João Moutinho, Pedro Neto, R. Jiménez, M. Gibbs-White

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