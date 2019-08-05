0553 313 94 23

Beşiktaş, Victor Ruiz transferini bitirdi

Savunma bölgesine takviyeyi transfer listesinde bir numaraya yazan Beşiktaş, bu konuda mutlu sona ulaştı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
Beşiktaş, Victor Ruiz transferini bitirdi

Savunma bölgesine takviyeyi transfer listesinde bir numaraya yazan Beşiktaş, bu konuda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Villarreal’de forma giyen Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaştı.


Yeni sezon öncesi Boyd ve Douglas transferlerini yapan ve savunmaya da takviye planlayan Beşiktaş, Victor Ruiz transferini bitirdi. Mirin’in performansından memnun olmayan ve yönetimden sol stoper oynayabilen bir oyuncu isteyen Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istediği oyuncuya kavuştu. Uzun süredir İspanyol ekibi Villarreal ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Beşiktaş, İspanyol oyuncuyu yarın İstanbul’a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek.



Avcı ‘sol stoper’ istedi, yönetim bitirdi


Teknik Direktör Abdullah Avcı, hazırlık kamplarında oynanan maçlarda Mirin’in performansını yeterli bulmadığını ve yönetime Vida’nın yanında oynayabilecek sol stoper istediğinin raporunu vermişti. Savunmadan oyun kurmada oldukça başarılı olan Ruiz’in, Avcı’nın sisteminde tam aradığı isim olduğu belirtildi. Espanyol, Napoli ve Valencia formalarını terleten Ruiz, geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla 33 maçta görev aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Kore ve ABD'den ortak askeri tatbikat!
    1. Güney Kore ve ABD'den ortak askeri..
    2. Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm..
    3. Kaybolan engelli çocuğun cesedi..
    4. Quick Sigorta’nın sahibi Maher..
    5. Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan..
    6. Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat..
    7. Dacic: FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin..
    8. Batman'da su kuyusu için bahçesini..
    9. İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut
    10. Alman medyasından Türk ekonomisine övgü
    11. Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü..
    12. Sokak arasında et çekenlere sıkı..
    13. Bilecik Belediye Mezbahası Kurban..
    14. Manisa’da asfalt çalışmaları hızlandı
    15. Altının kilogramı 260 bin 200 liraya..
    16. Kurtarma ekipleri dağda kekik..
    17. Konya'da eve giren yılanı itfaiye..
    18. Ödemiş emniyetinden zehir takibi:..
    19. Alman Handelsblatt gazetesi Türk..
    20. AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır