Beşiktaş ve Galatasaray'ın listesinde bulunan Serdar Gürler, bombayı patlattı

Osmanlıspor'da geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergilemesine rağmen takımın küme düşmesine engel olamayan Serdar Gürler, La Liga'ya gidiyor. İstanbul takımlarının da transfer etmek istediği 26 yaşındaki futbolcu Huesca ile anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLE ADI ANILMIŞTI

Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan Osmanlıspor'un yıldızı Serdar Gürler, İspanya Ligi ekiplerinden Huesca ile anlaşma sağladı.

Serdar Gürler geçen sezon Osmanlıspor formasıyla Süper Lig'de 29 maçta 12 gol attı, 5 asist yaptı.

Serdar Gürler, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere 33 maçta 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.