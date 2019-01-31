Beşiktaş transfer bombasını patlattı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Japon oyuncusu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiraladı.31 Ocak 2019 Perşembe 00:09
Süper Ligde 2018-2019 sezonu ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş, Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı transfer etti.
Satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro
TRT Spor'un haberine göre Siyah-beyazlı ekip, Alman ekibi Borussia Dortmund'a Kagawa için 1,1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Japon oyuncunun satın alma opsiyonu ise 1,6 milyon euro olacak.
Bu sezon 6 asisti var
29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacak. Kagawa bu sezon Dortmund formasıyla 5 maça çıktı, 6 asist yaptı.
YORUM YAZ