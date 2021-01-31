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Spor Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Spor

Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 22. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 18:17:00 -
Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 22. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İşte ilk 11'ler...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

İlk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Aboubakar, Larin.
T.DİREKTÖR: Sergen Yalçın

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
T.DİREKTÖR: Abdullah Avcı

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1

 

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