Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 22. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İşte ilk 11'ler...
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR
İLK 11'LER!
BEŞİKTAŞ: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Atiba, Mensah; Ghezzal, Aboubakar, Larin.
T.DİREKTÖR: Sergen Yalçın
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
T.DİREKTÖR: Abdullah Avcı
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN Sports 1