Beşiktaş Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Beşiktaş Trabzonspor maç sonucu | Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı sonucu ne oldu?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 22. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş Trabzonspor kaç kaç bitti?
Beşiktaş Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Ligin 22. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Beşiktaş, Aboubakar ile öne geçti: 1-0
44. dakikada Montero kendi kalesine meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1
63. dakikada Vitor Hugo, Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.
Maçın 77. dakikasında Dorukan Toköz kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
MAÇ SONUCU: 1-2
Maçın 11’leri
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny