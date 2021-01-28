Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakemi kim?
Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın kritik maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor’u konuk edecek. 31 Ocak Pazar günü saat 19:00’da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakemi de merak ediliyordu. TFF, Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakemini açıkladı. Peki Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakemi kim? Beşiktaş-Trabzonspor derbi maçını kim yönetecek?
Süper Lig'in 22. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig 22. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük (Yeni Malatya) Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) Mete Kalkavan
30 OCAK CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) Zorbay Küçük
16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker) ABDULKADİR BİTİGEN
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir) Ümit Öztürk
16.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe (Denizli Atatürk) Sarper Barış Saka
16.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman) Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Park) Halil Umut Meler
Süper Lig puan durumuna bakacak olursak, 44 puanla Beşiktaş liderlik yarışını sürdürürken, Fenerbahçe’nin 42, Galatasaray’ın 39, Gaziantep’in 35 ve Alanyaspor’un 34 puanı var.