Beşiktaş – Trabzonspor derbisinin hakemi kim olacak? TFF haftanın hakemleri belli oldu
Bugün gelen bilgiye göre TFF, Süper Lig’in 22. haftasının hakemlerini açıkladı. 22. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Peki Beşiktaş – Trabzonspor derbisi kim yönetecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantep FK – Galatasaray maçının hakemi kim olacak? İşte detaylar…
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan bilgiye göre Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler olacak. Süper Lig'in 22. haftasında gerçekleşecek olan derbinin hakemi Halil Umut Meler'in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olarak belirlendi. Gaziantep FK – Galatasaray maçını Mete Kalkavan, Ülker’de oynanacak olan Fenerbahçe – Çaykur Rizespor karşılaşmasını ise Abdülkadir Bitigen’in yöneteceği açıklandı.
Süper Lig 22. Hafta hakemleri
Yeni Malatyaspor - Karagümrük: Yasin Kol
Gaziantep Fk - Galatasaray: Mete Kalkavan
Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek
Alanyaspor - Sivasspor: Zorbay Küçük
Medipol Başakşehir - Hatayspor: Cüneyt Çakır
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
Erzurumspor - Ankaragücü: Ümit Öztürk
Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Kaya
Gençerbirliği - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
Beşiktaş – Trabzonspor derbisi ne zaman?
Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak olan Beşiktaş – Trabzonspor derbisini taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor.
Beşiktaş’ta cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor’da ise ceza nedeniyle Kamil Ahmet Çörekçi ile sakatlığı olan Abdulkadir Ömür maça çıkamayacaklar.
Büyük müsabaka 31 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 19:00’da BeinSports ekranlarında olacak.