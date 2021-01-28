Beşiktaş – Trabzonspor derbisinin hakemi kim olacak? TFF haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan bilgiye göre Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler olacak. Süper Lig'in 22. haftasında gerçekleşecek olan derbinin hakemi Halil Umut Meler'in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olarak belirlendi. Gaziantep FK – Galatasaray maçını Mete Kalkavan, Ülker’de oynanacak olan Fenerbahçe – Çaykur Rizespor karşılaşmasını ise Abdülkadir Bitigen’in yöneteceği açıklandı.

Süper Lig 22. Hafta hakemleri

Yeni Malatyaspor - Karagümrük: Yasin Kol

Gaziantep Fk - Galatasaray: Mete Kalkavan

Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek

Alanyaspor - Sivasspor: Zorbay Küçük

Medipol Başakşehir - Hatayspor: Cüneyt Çakır

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

Erzurumspor - Ankaragücü: Ümit Öztürk

Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Kaya

Gençerbirliği - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

Beşiktaş – Trabzonspor derbisi ne zaman?

Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak olan Beşiktaş – Trabzonspor derbisini taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor.

Beşiktaş’ta cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor’da ise ceza nedeniyle Kamil Ahmet Çörekçi ile sakatlığı olan Abdulkadir Ömür maça çıkamayacaklar.

Büyük müsabaka 31 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 19:00’da BeinSports ekranlarında olacak.