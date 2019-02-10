Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımın başına geçtiğine dair çıkan haberlere dair açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Ayrılacağımla ilgili benim bir bilgim yok. Ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Oraya bakacaksak işimizi bırakırız. Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyor. Benim dışımda bir durum varsa konuşuruz. Dalgalar ne yöne doğru gidiyor görürüz." ifadelerini kullandı.

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