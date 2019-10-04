0553 313 94 23

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında Wolverhampton Wanderers'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, antrenörlük kariyerinin sorgulanamayacağını açıkladı.

04 Ekim 2019 Cuma 07:40
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a yeni bir oyun kültürü kazandırmak için zamana değil desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Geride kalan süreçte yaşanılan puan kayıplarını her yönden sorguladığını aktaran Avcı, tribünlerin tepkisiyle ilgili olarak, "20 senede bütün sınavları vererek, her kademede çalışarak ve tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istedi. Başka bir takımla son 3 sezon şampiyonluğa oynadım. Ben sınavları geçtim. Antrenörlüğüm sorgulanamaz. Takımın performansı ve benim performansım sorgulanabilir. Kulübün tarihine, oyuncu grubuna ve kendime güvenerek buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları puan kayıplarını sadece şanssızlık olarak değerlendiremeyeceklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alternatifli gözüken oyuncu grubu olmasına rağmen seyircinin de 85. dakikaya kadar verdiği destekle her şeyi denedik. Bu rakibe karşı pozisyona girmek kolay değil. 85'e kadar kazanma arzusuyla sonuna kadar zorladık. Çok enterasan bir durum yaşıyoruz. Hafta sonu itibarıyla eksik oyuncuların dönmesiyle, seyircinin desteğiyle, şanssızlıkları kırarak sonuç almak ve milli takım arasına sağlıklı bir şekilde girmek istiyoruz."

"Ljajic'in performansından memnun değilim"

Abdullah Avcı, siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic'in performansından memnun olmadığını dile getirdi.

Ljajic'in önemli bir oyuncu olduğunu aktaran Avcı, "Hayal ettiren ve ayağına baktığın bir oyuncu. Problem çözecek bir futbolcu. Yetenekli. Kendisiyle de görüştüm bunu. Ljajic'in performansından memnun değilim. Memnun olmadığımı yüzüne karşı bir eleştiri olarak belirttim." şeklinde konuştu.

"Burak'ı sakatlanma riski nedeniyle oynatmadık"

Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'ın Wolverhampton Wanderers maçında kadroda yer almaması ile ilgili bir soruya, "Burak 2 sakatlık yaşadı. Uzun süre maç oynamadı. Futbolcuların yorgunluk ve sakatlanma ölçümlerini yapıyoruz. Burak'ı maçta sakatlanma riski olduğu ve pazar günkü Aytemiz Alanyaspor maçında kullanabilmek için oynatmadık." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, Türk futbolunun sorununun antrenör değiştirerek çözülemeyeceğini aktardı.

Beşiktaş ile 3 sezonluk mukavele yaptığını belirten Avcı, "Ben bu imzayı gönlüme de attım. Beş maçta bu sorgulanamaz. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değil. Biz yolumuza çalışarak ve odaklanarak devam edeceğiz. Bu ülkede her oyunu oynadım, hepsi eleştirildi. Yapacak bir şey yok. Bunu açıklamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 07:40
  1. Beşiktaş
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Abdullah Avcı
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin'den ABD'ye suçlama: Bize kazık attınız!
    1. Putin'den ABD'ye suçlama: Bize kazık..
    2. Cuma namazı saati cuma namazı saat..
    3. Avrupa, İngiltere'nin Brexit teklifini..
    4. Güzel haber! Türkiye merkez oluyor...
    5. Hindistan'da ölenlerin sayısı 73'e..
    6. Suriye'de hangi fakülteler kurulacak?..
    7. İlginç çıkış: Erdoğan 2023'te çekilecek
    8. Hindistan'da şiddetli yağış!
    9. Bulgaristan mızıkçılık yapıyor! Eşit..
    10. Emekli ne kadar zam alacak? Emekli..
    11. Kirada oturanlar dikkat! Ne kadar zam..
    12. Düğmeye basıldı! Ankara merkezli dev..
    13. 19 üniversite için önemli karar!
    14. Meteorolojiden sağanak ve fırtına..
    15. Türk kahvesi Antalya'da yetiştirilecek
    16. Avcılar'da iki okulda eğitime ara..
    17. Cammu Keşmir'in kuzeyinde toplu..
    18. Enflasyon sonrası dolar ne kadar oldu?
    19. Yüksek Seçim Kurulu 255 personel..
    20. Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil..
    Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: Akıldan yoksun!
    Şamil Tayyar'dan zehir zemberek sözler: Akıldan yoksun!
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Şimdi bu bir itiraf değil de ne? CHP’li eski vekil istemeden solak mahalleye gömdü!
    Şimdi bu bir itiraf değil de ne? CHP’li eski vekil istemeden solak mahalleye gömdü!