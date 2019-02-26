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"Beşiktaş taraftarına bir mesajım var..."

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, eski takımına karşı oynadığı derbi karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

26 Şubat 2019 Salı 00:13
"Beşiktaş taraftarına bir mesajım var..."

Karşılaşmayla ilgili konuşan Tolgay Arslan, "İlk yarı çok kötü oynadık, maça kötü başladık. İlk yarı bitince taraftarlara baktım ve bu maçı çevireceğimizi gördüm. İkinci yarı kendimize geldik. Bütün takıma teşekkür ederim. Benim adımdan zor bir maç oldu. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür ederim, beni bugüne kadar hep desteklediler." dedi.

Beşiktaşlı taraftarlara yönelik açıklama yapan Tolgay Arslan, "Beşiktaş taraftarına mesajım var, o maçta ne dürüm ne de başka bir şey yedim. Bu durum bazı Beşiktaşlıların işine yaradı. Bu konuyu burada kapatıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar." diye konuştu.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın devre arasındaki konuşmasıyla ilgili de açıklama yapn Tolgay Arslan, "Devre arasında hocamız Hocamız devre arasında Beşiktaş'ın daha iyi takım olmadığını hatırlattı." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:13
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