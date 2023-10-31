  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak

CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

İslam Memiş'ten dolar kuruyla ilgili şok eden uyarı: 17 lira birden...

Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?

Sizi gidi Siyonist uşakları sizi! İşte o “Erdoğan” detayı! Bu yüzden sevmiyorlar

Helal olsun sana Ali Yerlikaya! Şimdi de bu gelişme! Sen var ya, adamın dibisin

Cihat Yaycı Paşa açıkladı! İsrail’in hedefinde bu ilimiz de var

Bu habere çok sevinecekler! MEB bakanından özel okul öğretmenlerine müjde

Altın uçunca tüm tahminleri hep tutan Hatice Kolçak son öngörüsünü ilan etti: Az çok demeden...

Videosunu bile yayınladılar! Şok iddia! Cem Küçük bakın ne dedi
Spor Beşiktaş taraftarı merak ediyordu! Ghezzal'ın sakatlık durumu belli oldu
Spor

Beşiktaş taraftarı merak ediyordu! Ghezzal'ın sakatlık durumu belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-31 14:55:00 -
Beşiktaş taraftarı merak ediyordu! Ghezzal'ın sakatlık durumu belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlık geçirerek oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rachid Ghezzal’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ghezzal, bu sezon Beşiktaş forması ile 10 resmi maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşarken 3 kez de asist performansı gösterdi.

Beşiktaş'ta büyük deprem! Burak Yılmaz, ünlü oyuncuyu antrenmandan kovdu!
Beşiktaş'ta büyük deprem! Burak Yılmaz, ünlü oyuncuyu antrenmandan kovdu!

Spor

Beşiktaş'ta büyük deprem! Burak Yılmaz, ünlü oyuncuyu antrenmandan kovdu!

Beşiktaş eksiklerine rağmen kazanmasını bildi!
Beşiktaş eksiklerine rağmen kazanmasını bildi!

Spor

Beşiktaş eksiklerine rağmen kazanmasını bildi!

Beşiktaş revirinde yer kalmadı, işte yeni eklenen isim!
Beşiktaş revirinde yer kalmadı, işte yeni eklenen isim!

Spor

Beşiktaş revirinde yer kalmadı, işte yeni eklenen isim!

Beşiktaş'ta galibiyete rağmen sular durulmuyor, taraftar yönetime öfkeli!
Beşiktaş'ta galibiyete rağmen sular durulmuyor, taraftar yönetime öfkeli!

Spor

Beşiktaş'ta galibiyete rağmen sular durulmuyor, taraftar yönetime öfkeli!

 
 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23