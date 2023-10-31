Beşiktaş taraftarı merak ediyordu! Ghezzal'ın sakatlık durumu belli oldu

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlık geçirerek oyundan çıkan Rachid Ghezzal'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rachid Ghezzal’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ghezzal, bu sezon Beşiktaş forması ile 10 resmi maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşarken 3 kez de asist performansı gösterdi.