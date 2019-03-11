Beşiktaş, son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını gösterdi

Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen sıkıntılı günler yaşıyor.

Ligin ilk yarısında 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 26 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede daha iyi bir performans sergiledi. Süper Lig'in ikinci bölümünde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, 18 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı takım, ligin ikinci yarısındaki yenilmezlik serisine rağmen 57 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde kaldı.

- Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında kritik puan kayıpları

Beşiktaş, ikinci yarıdaki en kritik puan kayıplarını Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında yaşadı.

Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede yediği gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, bir sonraki hafta İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan daha kaybetti.

Siyah-beyazlı takım, yaşadığı bu puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını zora soktu.

- Zorlanarak 4 puan

Siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada elde ettiği 4 puanı büyük zorluklarla çıkardı.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada 62. dakikada geriye düşen Beşiktaş, 90. dakikada Caner Erkin'in attığı golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Atiker Konyaspor karşısında ise 90+3. dakikada Shinji Kagawa'nın fileleri havalandırmasıyla 3-2 galip geldi.

- Taraftar tepkisi yoğunlaştı

Siyah-beyazlı takımda son dönemdeki gelişmeler sonrası taraftarların tepkisi, yönetim kuruluna ve teknik direktör Şenol Güneş'e yoğunlaştı.

Beşiktaş, 25. haftada Atiker Konyaspor'u 3-2 yenmesine rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, yönetim kuruluna ve Güneş'e büyük tepki gösterdi.

- Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansı

Beşiktaş, savunma performansıyla da bu sezon büyük sıkıntılar yaşadı.

Siyah-beyazlı ekibin Alman kalecisi Loris Karius, yediği gollerle taraftarların tepkisini çekti.

Süper Lig'de 25. haftalar dikkate alındığında Beşiktaş, son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını 2018-2019'da sergiledi.

2001-2002 sezonunda söz konusu hafta sonunda kalesinde 29 gol gören ve 2012-2013'e kadar bu sayının üstüne çıkmayan Beşiktaş, 2012-2013'te kalesinde 35 gole engel olamadı. Sonraki üç sezonda 24'er gol yiyen siyah-beyazlılar, 2016-2017'nin 25. haftasını 20 ve geçen sezonu 22 golle tamamladı.

Beşiktaş, büyük bölümünde Loris Karius'un görev yaptığı 2018-2019'un 25 haftalık periyodunda 34 gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip, 2000-2001 sezonunda ise 25 haftalık bölümde kalesinde 40 gol görmüştü.

- Zorlu maçlar bekliyor

Siyah-beyazlı ekip; yönetim kurulu, Şenol Güneş ve oyunculara yönelik taraftar tepkisinin olduğu dönemde zorlu maçlara çıkacak.

Ligin 26. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, sonraki hafta ikinci yarının en formda ekiplerinden Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Süper Lig'de 28. haftada Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i konuk edecek siyah-beyazlı takım, ardından Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasıyla sezonu tamamlayacak.