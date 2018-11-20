Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Petrol Olimpija
- Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın Slovenya temsilcisi ile karşılaşacak20 Kasım 2018 Salı 10:31
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın Slovenya'nın Petrol Olimpija ekibini konuk edecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Petrol Olimpija ise grupta sadece bir maçını kazanabildi.
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