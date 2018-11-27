Beşiktaş Sompo Japan'da Samet Geyik ameliyat edildi

Beşiktaş Sompo Japan'da Samet Geyik ameliyat edildi27 Kasım 2018 Salı 17:39
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Samet Geyik, burnundan ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. haftasında Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija ile oynanan maçta burnuna aldığı darbe sonrası nazal kırık meydana gelen Samet Geyik'in ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
Oyuncunun kısa bir süre içinde antrenmanlara başlayacağı bildirildi.
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