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Beşiktaş Sompo Japan çeyrek final peşinde

- Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Nanterre 92'yi konuk edecek

11 Mart 2019 Pazartesi 10:24
Beşiktaş Sompo Japan çeyrek final peşinde


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 20.00'da başlayacak.

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk maçı Nanterre 92, 68-59 kazandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:24
  1. Basketbol
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  3. FIBA Şampiyonlar Ligi
  4. Nanterre 92

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