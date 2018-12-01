Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbilerde etkili oluyor

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Şenol Güneş yönetimindeki 14. derbi maçını yarın yapacak.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 13 derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe'ye toplamda 6 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 18 golle havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

- En çok galibiyeti Galatasaray'a karşı aldı

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki derbilerde en çok galibiyeti Galatasaray'a karşı elde etti.

Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Galatasaray ile yaptığı 6 maçın 4'ünde galibiyet sevinci yaşadı. Bir maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray derbisindeki tek yenilgisini ise geçen sezon aldı.

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile yaptığı 7 lig maçında ise 2 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 derbi mücadelesini berabere tamamlarken, 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

- İlk sezonunda 4 derbide 3 galibiyet

Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğünde ilk derbi heyecanını 2015-2016 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede sarı-lacivertli takımı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ikinci derbi mücadelesini ise 15. haftada Galatasaray'a karşı yaptı. Siyah-beyazlı takım, bu maçı da 2-1 kazanarak üst üste iki derbi galibiyetine imza attı.

Söz konusu sezonun 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 32. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek derbilerde başarılı bir sezonu geride bıraktı.

- 2016-2017'de derbilerde yenilmedi

Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonundaki derbi maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın ikinci sezonundaki Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bir galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray mücadelesini ise 1-0 kazanmayı bildi.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı maçı 0-0 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, rakibiyle Vodafone Park'ta ise 1-1 berabere kaldı.

- Geçen sezon iki kez kazandı

Beşiktaş, Güneş döneminde geçen sezon çıktığı 4 derbi maçta ise ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, rakibine karşı deplasmandaki derbi mücadelesini ise 2-0 yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, Güneş dönemindeki ilk Galatasaray mağlubiyetini de almış oldu.

Geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlı takım, sahasında ise rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

- Bu sezona beraberlikle başladı

Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezonki derbi mücadelesine ise beraberlikle başladı.

Sezonun ilk derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 6. haftada konuk olan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

- Güneş yönetiminde evinde Galatasaray'a geçit vermiyor

Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetiminde Galatasaray'a karşı iç sahada başarılı sonuçlara imza attı.

Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki 3 Galatasaray maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı ekibi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de Vodafone Park'taki derbi mücadelesini ise 2-2 beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, geçen sezon evindeki Galatasaray maçını ise 3-0 kazandı.