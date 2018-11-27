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Beşiktaş, Sarpsborg maçı hazırlıklarını sürdürdü

27 Kasım 2018 Salı 17:01
Beşiktaş, Sarpsborg maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç'in Sarpsborg ekibi ile 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi.

Taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı'nın da antrenmanı izlediği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların 21 yaş altı takımından Erdem Seçgin, Oğuzhan Aydoğan, Kartal Yılmaz, Yusuf Bildik, Ege Atlam, Fatih Değirmenci ile 19 yaş altı takımından Rıdvan Yılmaz'ın da antrenmanda yer aldığı duyuruldu.

Karşılaşma için yarın Norveç'e gidecek Beşiktaş, son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak. Antrenmandan önce Şenol Güneş ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:01
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