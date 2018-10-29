Süper Lig 10. Hafta maçında Beşiktaş-Rizespor karşı karşıya gelecek. 15 puanla ligde 7. Sırada bulunan Beşiktaş, 8 puanla 16. Sırada yer alana Karadeniz temsilcisi Rizespor ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Rizespor maçında forma giyecek 11’ler açıklandı. İşte Beşiktaş Rizespor’un 11’leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İlk 11'ler belli oldu. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımı bu sayfada olacak. Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Pepe, Babel sakatlıkları nedeniyle bu maçta yok. Lens ise kart cezalısı.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Roco, Vida, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love.

Rizespor: Gökhan, Robin, Orhan, Mehmet, Koray, Saadane, Boldrin, Ali Çamdalı, Brabec, Süleyman Koç, Muriqi