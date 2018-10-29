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Beşiktaş-Rizespor maçında forma giyecek 11’ler

Süper Lig 10. Hafta maçında Beşiktaş-Rizespor karşı karşıya gelecek. 15 puanla ligde 7. Sırada bulunan Beşiktaş, 8 puanla 16. Sırada yer alana Karadeniz temsilcisi Rizespor ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Rizespor maçında forma giyecek 11’ler açıklandı. İşte Beşiktaş Rizespor’un 11’leri

29 Ekim 2018 Pazartesi 19:39
Beşiktaş-Rizespor maçında forma giyecek 11’ler

Süper Lig 10. Hafta maçında Beşiktaş-Rizespor karşı karşıya gelecek. 15 puanla ligde 7. Sırada bulunan Beşiktaş, 8 puanla 16. Sırada yer alana Karadeniz temsilcisi Rizespor ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Rizespor maçında forma giyecek 11’ler açıklandı. İşte Beşiktaş Rizespor’un 11’leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İlk 11'ler belli oldu. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın canlı anlatımı bu sayfada olacak. Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Pepe, Babel sakatlıkları nedeniyle bu maçta yok. Lens ise kart cezalısı.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Roco, Vida, Gökhan Gönül, Atiba, Oğuzhan, Gökhan Töre, Quaresma, Mustafa Pektemek, Vagner Love.

Rizespor: Gökhan, Robin, Orhan, Mehmet, Koray, Saadane, Boldrin, Ali Çamdalı, Brabec, Süleyman Koç, Muriqi

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 19:39
  1. Karius
  2. Adriano
  3. Roco
  4. Vida
  5. Gökhan Gönül
  6. Atiba
  7. Oğuzhan
  8. Gökhan Töre
  9. Quaresma
  10. Mustafa Pektemek
  11. Vagner Love
  12. Gökhan
  13. Robin
  14. Orhan
  15. Mehmet
  16. Koray
  17. Saadane
  18. Boldrin
  19. Ali Çamdalı
  20. Brabec
  21. Süleyman Koç
  22. Muriqi
  23. Beşiktaş-Rizespor maç 11leri

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