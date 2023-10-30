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Spor Beşiktaş revirinde yer kalmadı, işte yeni eklenen isim!
Spor

Beşiktaş revirinde yer kalmadı, işte yeni eklenen isim!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 21:13:00 -
Beşiktaş revirinde yer kalmadı, işte yeni eklenen isim!

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı mücadelede siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi. Futbolcu 20. dakikada yerini Yakup Arda Kılıç'a bıraktı.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı mücadelede siyah-beyazlıların Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal oyuna devam edemedi.

Futbolcu 20. dakikada yerini Yakup Arda Kılıç'a bıraktı.

Ghezzal ile birlikte Beşiktaş'ın sakat ve cezalı oyuncularından kurulu ilk 11:

•Mert Günok
•Emrecan Uzunhan
•Tayyip Sanuç
•Umut Meraş
•Tayfur Bingöl
•D. Amartey
•A. Masuaku
•O. Colley
•V. Rosier
•Rachid Ghezzal
•V. Aboubakar
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