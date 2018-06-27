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Beşiktaş, Osmanlı'nın yıldızıyla anlaştı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Osmanlıspor'da forma giyen Serdar Gürler'le anlaşmaya vardı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:14
Beşiktaş, Osmanlı'nın yıldızıyla anlaştı

Beşiktaş yönetimi Serdar Gürler için girişimlere başladı. Dubai'de ailesiyle tatil yapan Serdar'la her konuda anlaşan yöneticiler Osmanlıspor'la pazarlık masasına oturacak.

Yurt dışından da teklif alan Serdar Gürler'in Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon küme düşen Osmanlıspor ile 29 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 12 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

 

(Serdar Gürler)

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 20:14
  1. Beşiktaş
  2. Osmanlıspor
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