Beşiktaş, Osmanlı'nın yıldızıyla anlaştı

Beşiktaş yönetimi Serdar Gürler için girişimlere başladı. Dubai'de ailesiyle tatil yapan Serdar'la her konuda anlaşan yöneticiler Osmanlıspor'la pazarlık masasına oturacak.



Yurt dışından da teklif alan Serdar Gürler'in Osmanlıspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon küme düşen Osmanlıspor ile 29 maça çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu 12 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

(Serdar Gürler)