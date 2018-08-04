0553 313 94 23

Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışta.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:43
Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 245 lira 

2. kategori: 225 lira

3. kategori: 205 lira

4. kategori: 195 lira

5. kategori: 165 lira

6. kategori: 150 lira 

7. kategori: 100 lira 

8. kategori: 90 lira

VIP: 680 lira 

1903 A-E Tribünü: 680 lira 

1903 B-D Tribünü: 750 lira

1903 C Tribünü: 800 lira

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:43
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın listesinde bulunan Serdar Gürler, bombayı patlattı
    1. Beşiktaş ve Galatasaray'ın listesinde..
    2. Payitaht Abdülhamid'de ABD'ye gönderme
    3. Antalya'da define operasyonu: 30 gözaltı
    4. Bakan Murat Kurum'dan ucuz konut müjdesi
    5. Kızartma zararlı mıdır?
    6. Bebeklerde uykusuzluk nedenleri..
    7. Türkiye'nin en büyük kayak tesisi için..
    8. ABD'den bir skandal Türkiye kararı daha!
    9. Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
    10. Evden terlikle çıktı, bir daha geri..
    11. İlk kez duyacaksınız! Çavuşluktan..
    12. Rusya'dan ABD'ye gizli hat üzerinden..
    13. Kemal her yolu deniyor! 1 tane bile..
    14. Almanya'dan Türkiye açıklaması!..
    15. 2018 KPSS ÖABT giriş belgesiyle sınava..
    16. Geri dönüşüm makinesine düşen işçi..
    17. 9 aylık bebek beslenmesi nasıl..
    18. Kahramanmaraş'ta otomobil kanala uçtu:..
    19. Kapıyı açan polis 11 cesetle karşılaştı!
    20. 'Hesap İşlem Ücreti'nin yasal dayanağı..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018