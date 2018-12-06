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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan ultrAslan'a tepki: Arkalarında başka birileri var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ultrAslan'ın açıklamalarındaki hakarete varan ifadelerden dolayı çok kızgın olduğu belirtildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:01
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan ultrAslan'a tepki: Arkalarında başka birileri var

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray'ın arasındaki rüzgârlar daha sert esmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün kahvaltı organizasyonu katılmayı reddeden sarı-kırmızılılar, derbi öncesi Beşiktaş'ın verdiği yemeğe de katılmamıştı.

Başkan Orman'ın Kulüpler Birliği bildirisinden önce Galatasaray'ı aramadıklarını itiraf etmesi ortamı daha da gerdi. Başkan Orman'a sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan büyük tepki gösterdi. Orman'ın, ultrAslan'ın açıklamalarındaki hakarete varan ifadelerden dolayı çok kızgın olduğu öğrenildi.

Orman'ın, konuyu hukuk yoluna taşımaya karar verdiği öğrenildi. Başkan Orman'ın yakın çevresine "Arkalarında başka birileri var. Bana edilen hakaret Beşiktaş'a edilmiştir. Bunun bedelini ödeyecekler" diyerek sitem ettiği gelen bilgiler arasında.

Aramaları cevapsız

Başkan Orman'ın öncelikle bir basın toplantısıyla gelen tepkilere cevap vermek istediği ancak daha sonra konuyu yargı yoluna taşımaya karar verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu "Kimse Beşiktaş Başkanı'na dil uzatamaz. Bunu yapanlar hukuken karşılığını ziyadesiyle görecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Orman'ın, Galatasaray ile aralarındaki kırgınlığı gidermek için Kulüpler Birliği bildirisinden sonra çok çabaladığı ancak olumlu dönüş alamadığı hatta aramalarının cevapsız kaldığı öğrenildi.

(Türkiye)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:01
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. UltrAslan
  4. Galatasaray
  5. Kulüpler Birliği

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