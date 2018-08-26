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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan bomba açıklama: Tolga bizi transfere zorladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman gündeme dair önemi açıklamalarda bulundu.

26 Ağustos 2018 Pazar 02:51
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan bomba açıklama: Tolga bizi transfere zorladı

Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına konuştu ve birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Euro inşallah düşer. Gelirlerimiz TL ile. %100 civarında futbol takımının gideri arttı. Onun için zor bir süreç. Bütün kulüpler için kolay değil."

"Tolga müthiş kabiliyetli bir kaleci. Üstün fiziksel özellikleri var. Duygusal bir insan. Duygusal olduğu için hata olduğu zaman oraya takılıyor. Sonra da kendisiyle kavga ediyor. Esasında müthiş bir kaleci. Bu git geller bizi transfere zorladı.Karius güzel çocuk."

"TFF kulüplerin aynısı. Bunlar ilk defa olan şeyler değil. Ali Dürüst'e herkes yükleniyor. Bence de doğru bir şey değil. Ancak ben Haluk Ulusoy döneminde de bilirim, çok transferler Federasyonda biterdi. Yapılan doğru değil."

"Futbol böyle bir şey transferlerle beraber takım ve camia havaya giriyor. Bayern maçında bile o kırmızı kart olmasa geçebileceğimize inanıyordum. Mesele kenetlenebilmek ve o işe yönelebilmek. Takviye yapılacak."

Mustafa Pektemek açıklaması

"Abdürrahim Albayrak benden Mustafa Pektemek'i istedi. Bana sordu. İlgileniyoruz dedi. Ben de yardımcı olalım dedim."




 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 02:51
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Tolga Zengin

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