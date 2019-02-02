Beşiktaş kafilesi Antalya'da
Siyah-beyazlı takım, yarın Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi02 Şubat 2019 Cumartesi 17:46
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya geldi.
Antalya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi az sayıda taraftar karşıladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'e, havalimanında Beşiktaşlı taraftarlar çiçek verdi. Taraftarlar takımın yeni transferi Shinji Kagawa'ya da ilgi gösterdi.
Siyah-beyazlı kafile, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.
Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
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