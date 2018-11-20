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Beşiktaş istedi! Kayserispor'dan şartlı izin

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Bernard Mensah ile ilgili kulübü Kayserispor'dan açıklama geldi.

20 Kasım 2018 Salı 13:13
Beşiktaş istedi! Kayserispor'dan şartlı izin

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Ganalı futbolcu Bernard Mensah'a şartlı izin verebileceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftayı 12 puanla geride bırakan Kayserispor'da gündem Bernard Mensah oldu. Atletico Madrid takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Ganalı futbolcunun Beşiktaş'a gitmesi gündemde.

Siyah Beyazlı takımın, İspanyol kulübü ile görüşerek Mensah'ın bonservisini aldığı yönündeki haberler üzerine Kayserispor Başkanı Erol Bedir, siyahi futbolcuya şartlı izin verebileceklerini söyledi.

"Olgular pozitif olursa Mensah gidebilir"

Mensah ile sezon sonuna kadar sözleşmeleri bulunduğunu ve bu sözleşmeye sonuna kadar sadık kalmayı tercih ettiklerini söyleyen Başkan Erol Bedir, "Mensah'ın devre arası transferi için Beşiktaş kulübü bizimle görüşmek ve anlaşmak zorunda. Bu noktada bize gelecek teklif, teknik heyetimizin raporu, futbolcunun gitmeyi isteyip istememesi ile ilgili kararı ve yönetim kurulumuzun kararı önemli. Eğer bu olgular pozitif olursa Mensah gidebilir. Aksi taktirde futbolcumuz bizden memnun. Biz de Mensah'tan memnunuz" ifadelerinde bulundu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:13
  1. Beşiktaş
  2. Kayserispor

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