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Beşiktaş ile Sivasspor 25. randevuya çıkıyor

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de yarın 25. kez karşılaşacak.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:16
Beşiktaş ile Sivasspor 25. randevuya çıkıyor

Beşiktaş'ın 34 golüne, Sivasspor 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da ise gülen taraf 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlıların tek farklı üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, 11'i İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı.

Sahasındaki son 3 randevuda rakibini mağlup eden Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 24 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:16
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Beşiktaş
  4. Demir Grup Sivasspor
  5. Futbol
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPER LİG

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