0553 313 94 23

Beşiktaş ile Porto arasında dev takas! Aboubakar'a karşılık...

Beşiktaş eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı transfer etmek için Porto ile görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 03:15
Beşiktaş ile Porto arasında dev takas! Aboubakar'a karşılık...

Correio De Manha gazetesi siyah-beyazlıların Porto’nun istediği 20 milyon euro’yu çok bulduğunu, Pepe’yi almak için Aboubakar ismini masaya koyduğunu iddia etti. Porto’nun hocası Sergio Conciecao’nun da Marcano ve Reyes’in takımdan ayrılıp, Mbemba’nın da sakatlığının arkasından Pepe’nin alınmasını beklediği belirtildi.

 

LARIN’DEN GÜNEŞ’E: FORVET ARIYORSAN ARAMA HOCAM

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş “forvet” diyor başka bir şey demiyor ama B36 maçında 79 dakikada 3 gol atan Cyle Larin “ben buradayım” demeye devam diyor. Öyle ki Kanadalı ilk 11'de sahaya çıktığı 4 resmi maçta 16 gol imza attı. Maç başına 4 gole yükseldi. Demba Ba'dan sonra Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında hat trick yapan 2’nci futbolcu oldu. 19 Mayıs’ta Vodafone Park’te oynanan sezonun kapanış maçında 3 gol atan Larin, sezonu da yine hat-trick’le açtı. Beşiktaş’ın, Avrupa kupalarındaki kulüp tarihinin en farklı galibiyetinde önemli rol aldı. Larin Beşiktaş formasıyla: Vodafone Park’ta 4 maçta 5 gol. Yine ilk 11’de sahaya çıktığı 4 maç 5 gol atarak Şenol Güneş’e mesajı verdi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 03:15
  1. Beşiktaş
  2. Porto
  3. Vincent Aboubakar
  4. Pepe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Meksikalı stoper...
    1. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    2. Beşiktaş ile Porto arasında dev takas!..
    3. Sivasspor, David Braz'ı transfer..
    4. Galatasaray'dan çifte transfer atağı!..
    5. Alanyaspor'da Merih Demiral sesleri!
    6. Filistinliler Tahsin Paşa'yı..
    7. Akit soruyor: Kızlı erkekli evler..
    8. Cumhuriyet paçavrası yine şaşırtmadı!
    9. Aksaray'da trafik kazası: 7 kişi..
    10. Çin'den ABD'ye misilleme!
    11. Derede erkek cesedi bulundu
    12. Zonguldak'ta emekli yüzbaşı FETÖ'den..
    13. BM, K. Kore'ye insani yardımların..
    14. Fuat Oktay: Türkiye ikinci şahlanış..
    15. İBB'den 'metrobüs seferleri' açıklaması
    16. Brunson krizi sonrası Almanların..
    17. Muğla'da korkunç kaza: 1 kişi öldü, 5..
    18. İstanbul’da 39 ilçede hava destekli..
    19. Hatay'da araç akülerinden 'hap' fışkırdı
    20. Bursa'da borç kavgası: 1 kişi yaralandı
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması