Beşiktaş ile Porto arasında dev takas! Aboubakar'a karşılık...

Correio De Manha gazetesi siyah-beyazlıların Porto’nun istediği 20 milyon euro’yu çok bulduğunu, Pepe’yi almak için Aboubakar ismini masaya koyduğunu iddia etti. Porto’nun hocası Sergio Conciecao’nun da Marcano ve Reyes’in takımdan ayrılıp, Mbemba’nın da sakatlığının arkasından Pepe’nin alınmasını beklediği belirtildi.

LARIN’DEN GÜNEŞ’E: FORVET ARIYORSAN ARAMA HOCAM

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş “forvet” diyor başka bir şey demiyor ama B36 maçında 79 dakikada 3 gol atan Cyle Larin “ben buradayım” demeye devam diyor. Öyle ki Kanadalı ilk 11'de sahaya çıktığı 4 resmi maçta 16 gol imza attı. Maç başına 4 gole yükseldi. Demba Ba'dan sonra Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında hat trick yapan 2’nci futbolcu oldu. 19 Mayıs’ta Vodafone Park’te oynanan sezonun kapanış maçında 3 gol atan Larin, sezonu da yine hat-trick’le açtı. Beşiktaş’ın, Avrupa kupalarındaki kulüp tarihinin en farklı galibiyetinde önemli rol aldı. Larin Beşiktaş formasıyla: Vodafone Park’ta 4 maçta 5 gol. Yine ilk 11’de sahaya çıktığı 4 maç 5 gol atarak Şenol Güneş’e mesajı verdi.