Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yılın takası! Tolgay Arslan - Ozan Tufan

Beşiktaş’ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Bunlardan birisi de yönetime ihtarname çeken Tolgay Arslan. 30 gün içinde ödeme alamazsa serbest kalacak Tolgay’ın menajeri Ahmet Bulut’un, Fenerbahçe ile dirsek temasında olduğu iddiaları ise Beşiktaş yönetiminde huzursuzluğa neden oldu.

TOLGAY ARSLAN OZAN TUFAN TAKASI!

Siyah-beyazlı yönetimin olumsuz bir durumla karşılaşmamak için kolları sıvadığı Tolgay Arslan-Ozan Tufan takası için çalışmalara başladığı bildirildi. Ozan-Tolgay takasını bizzat Serdal Adalı’nın yürüteceği ve Semih Özsoy’la bu işi sonuçlandırmaya çalışacağı gelen bilgiler arasında.

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