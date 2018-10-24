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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yılın takası! Tolgay Arslan - Ozan Tufan

Beşiktaş'ta ayrılması gündemde olan Tolgay Arslan için bomba bir iddia ortaya atıldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 03:06
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yılın takası! Tolgay Arslan - Ozan Tufan

Beşiktaş’ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor... Bunlardan birisi de yönetime ihtarname çeken Tolgay Arslan. 30 gün içinde ödeme alamazsa serbest kalacak Tolgay’ın menajeri Ahmet Bulut’un, Fenerbahçe ile dirsek temasında olduğu iddiaları ise Beşiktaş yönetiminde huzursuzluğa neden oldu.

TOLGAY ARSLAN OZAN TUFAN TAKASI!

Siyah-beyazlı yönetimin olumsuz bir durumla karşılaşmamak için kolları sıvadığı Tolgay Arslan-Ozan Tufan takası için çalışmalara başladığı bildirildi. Ozan-Tolgay takasını bizzat Serdal Adalı’nın yürüteceği ve Semih Özsoy’la bu işi sonuçlandırmaya çalışacağı gelen bilgiler arasında.

Fotospor

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 03:06
  1. Tolgay Arslan
  2. Ozan Tufan
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş

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