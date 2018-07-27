Beşiktaş iki transferi resmen duyurdu!

Siyah-beyazlılar, "Beşiktaşımıza hoş geldin Enzo Roco" mesajıyla Şilili oyuncunun, "Beşiktaşımıza hoş geldin Umut Nayır" mesajıyla da Umut'un transferini duyurdu.

Geçen sezonu Meksika takımlarından Cruz Azul'da geçiren Enzo Roco'nun, serbest statüsünde olduğu için bonservis sorunu bulunmuyor. Roco'nun 1.2 milyon Euro yıllık ücret alacağı öğrenildi.

Umut Nayır için Osmanlıspor ile 250 bin Euro bonservis bedelinde anlaşan siyah-beyazlılar oyuncunun kendisi ile de Türk Lirası üzerinden sözleşme yaptı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuya ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeyecek.