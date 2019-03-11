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Beşiktaş, Göztepe mesaisi başladı

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, 26. haftadaki Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:49
Beşiktaş, Göztepe mesaisi başladı

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, 26. haftadaki Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını 13 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:49
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